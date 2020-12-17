نتيجة كلية الشرطة بالاسم :اسماء المقبولين في كلية الشرطة

790 views مشاهدةآخر تحديث : الخميس 17 ديسمبر 2020 - 5:36 مساءً

نتيجة كلية الشرطة 2020 ،زادت هذه الفترة من عدد عمليات البحث من قبل الطلاب ، واتجاه عرض نتائج البحث ، وعمليات بحث أولياء الأمور على منصة الإنترنت ، ويأمل كل هؤلاء الأشخاص في الانضمام بنجاح إلى أكاديمية الشرطة المصرية،وبحسب تقارير إعلامية حول أكاديمية الشرطة في الأزهر وكلية الحقوق ، انتهت عملية التقديم للجامعة في 5 أغسطس من العام الماضي

موعد ظهور النتيجة

خلال الساعات القليلة القادمة ينتظر آلاف الطلاب نتائج التجنيد ، وكلية الشرطة تعلن النتائج في موعد معين من كل عام ، وهذا العام المدرسة الثانوية والأزهر ، وكذلك كلية الحقوق وعدة جامعات أخرى تقدم جميع الطلاب إلى أكاديمية الشرطة.

الشروط الخاصة للالتحاق بكلية الشرطة وضعت وزارة الداخلية العديد من الشروط والالتزامات ، ويجب على الطلاب المتقدمين لأكاديمية الشرطة استيفاء هذه الشروط والالتزامات ، ومن أهمها ما يلي: أن يكون حسن السير والسلوك وكذلك المظهر العام.

وأيضًا يكون طوله أكثر من 170 سم ويتناسب وزنه مع ذلك الطول.

وألا يقل مجموعة بالثانوية العامة عن 65%.

وأن يتجاوز جميع الاختبارات التي تجريها الكلية من اختبارات طبية وهيئه وخلافه.

ويجب تحقيق جميع النقاط والشروط السابقة حتي يتسنى للطالب الالتحاق بالكلية. رابط للاستعلام عن النتيجة

أعزائي الطلاب والمتقدمين للجامعة ، يمكنك أيضًا معرفة النتائج التي أعلنت عنها الكلية فور إدخال رابط الكلية.

يتم الدخول مباشرة علي الرابط الخاص بأكاديمية الشرطة المصرية.

وكذلك علي الطالب إدخال الرقم القومي الخاص به مع رقم الملف أيضًا.

ومن ثم يقوم الطالب بالضغط علي زر التسجيل للدخول ومعرفة النتيجة.

وبالنهاية ستظهر النتيجة ما إذا كان تم قبوله بالكلية أم لا ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح بإذن الله.

أعلنت كلية الشرطة قبول 1150 من طلاب الثانوية، و456 دفعة طلاب متخصصين ومن كلية الحقوق 1200 والإجمالي 2806.

تجدون هنا ( نتيجة اختبارات كلية الشرطة )

تجدون هنا ( نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020 )

المصدر : https://medadpress.com/?p=2677