نتائج سحب اللوتو اللبناني :نتائج سحب اللوتو

33 views مشاهدةآخر تحديث : الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 11:07 صباحًا

نتيجة سحب اللوتو اللبناني رقم 1866 والذي يتم السحب الليلة عليه على الفضائية اللبنانية LBC، ويقوم بمتابعة البرنامج والسحب مرتين أسبوعيا حيث يتعين موعد البرنامج في مساء يومي السبت والاثنين من كل أسبوع، وقد انتهى السحب السابق برقم فائز جديد، ويتم اليوم السحب رقم 1866.

موعد برنامج مع زيد

نتيجة سحب اللوتو 1866

تقوم القناة الفضائية اللبنانية مساء اليوم بعمل السحب الأول في هذا الأسبع على البطاقة الرابحة من لوتو لبنان، وقد فاز بالسحب الأخير رقم “4 11 15 16 18 36 24″، وذلك حسب ما أعلن الموقع الرسمي للسحب، والذي يكون تحت إشراف الهيئة العامة للمسابقات اللبنانية، وبدا العد التنازلي على الموقع لموعد عرض الحلقة الجديدة من برنامج مع زيد، والتي تبدأ مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت لبنان.

كيف أعرف نتيجة سحب الليلة

يقوم المتابعين من الدولة اللبنانية وخارجها من مشاهدة البرنامج الأشهر على الفضائية اللبنانية مساء كل سبت واثنين من كل أسبوع، ويتم تحضير الأرقام التي تم شرائها من الأماكن المعتمدة لدى المسابقة، وقد تابع المشتركين طرق الحصول الأسهل على أرقام أقرب إلى الربح، على أن تكون أرقاما زوجية وفيها أرقام 1 أيضا، ولمعرفة كيف تختار رقم أقرب للربح

خطوات الاستعلام عن نتائج اللوتو

يتم أولا بمتابعة الحلقة الليلة من برنامج “مع زيد” على الفضائية اللبنانية ومتابعة السحب على الهواء مباشرة. يقوم الدخول عبر موقع سحب اليانصيب الوطني اللبناني. يقوم بإدخال رقم البطاقة للتعرف على قيمة المبلغ الذي ربحته. يبدأ الضغط على البحث في النتائج، على أن يكون المبلغ المستحق بالعملة اللبنانية.

تردد قناة الفضائية اللبنانية LBC

اسم القناة ال بي سي LBC الفضائية اللبنانية التردد الاستقطاب القمر الصناعي النايل سات 10776-11295 أفقي القمر الصناعي العربسات 11843 رأسي

على النايل سات

التردد 10776 أو التردد الثاني 11295.

على العرب سات

التردد 11843 والتردد الثاني 10730.

المصدر : https://medadpress.com/?p=2692