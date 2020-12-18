أرقام اللوتو الرابحة ::نتائج سحب اللوتو اللبناني

13 views مشاهدةآخر تحديث : الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 11:11 صباحًا
يتنامى البحث اليوم عن نتائج سحب اللوتو اللبناني في نسخته الجديدة، إصدار رقم 1867 لعام 2020، وهو من أواخر المسابقات التي تتم في العام الحالي، وكما يحدث في كل عام يتم إدخال الأرقام الأكبر في اللوتو للمسابقات النهائية للعام، سحب راس السنة، ويتم السحب حصرا في برنامج مع زيد على الفضائية اللبنانية في يومي الاثنين والخميس.
اختر أرقام اللوتو الرابحة
مسابقات اللوتو اللبناني
منذ انطلاق المسابقات في لبنان والتي تعتمد على الحظ بشكل أساسي وأيضا الحدس في اختيار الأرقام الرابحة، ويتابعها الملايين كل عام ويربح من جوائزها المئات، حيث يتابع برنامج مع زيد على الفضائية اللبنانية الجماهير العريضة في لبنان وأيضا منطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا، ويكون التردد عالي التغطية لقناة الفضائية اللبنانية لرؤية شاملة وأوضح لجميع جماهير ومحبي متابعة المسابقات الكبرى.
نتائج سحب اللوتو اللبناني
تم عمل السحب الأخير في الاثنين الماضي نسخة 1866، وكانت الأرقام الرابحة هي : 17 24 27 28 36 39 23، ويتم الليلة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت لبنان السحب الجديد على أرقام جديدة فائزة بالسحب، على أن يقوم الفائز باستلام المبالغ المقررة له في فترة أقصاها 3 شهور ولا يجوز له المطالبة بالمبالغ بعد هذه الفترة.
إحداثيات تردد القناة الفضائية اللبنانية LBC
|القناة
|قناة LBC الفضائية اللبنانية
|التردد
|الاستقطاب
|القمر
|النايل سات
|10776-11295
|أفقي
|قمر
|العربسات
|11843
|رأسي
لمعرفة كيف تحصل على رقم يكون سهلا واقرب للربح في اللوتو (اضغط هنا).
المصدر : https://medadpress.com/?p=2691
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