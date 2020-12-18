pdfنتائج قبول مركزي 2020::رابط نتائج القبول المركزي 2020

18 views مشاهدةآخر تحديث : الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 1:31 مساءً

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، يوم الخميس، نتائج قناة القبول المركزي للصف السادس الإعدادي 2020 الخاصة بالفرع الأدبي والتطبيقي والاحيائي والطلبة الوافدين للسنة الدراسية 2020 – 2021.

وقالت وزارة التعليم في بيان صحفي عبر فيسبوك إنه يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام بعد قليل عن نتائج قبولات السادس إعدادي الدور الأول والثاني للعام 2020 – 2021 عبر إتباع الرابط المرفق أدناه.

نتائج القبول المركزي 2020 بالرقم الامتحاني: اضغط هنا

حميل نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية 2020-2021 اضغط هنا

تحميل نتائج الحدود الدنيا للسنة الدراسية 2020-2021 اضغط هنا

تحميل نتائج ذوي شهداء الحشد الشعبي اضغط هنا

تحميل نتائج ذوي ضحايا الارهاب اضغط هنا

تحميل نتائج ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث اضغط هنا

أقراء ايضأ

وأفادت بأن نتائج المعاهد الحكومية الصحية سوف تضاف إلى اللوحة الإلكترونية خلال الدقائق المقبلة، مشيرة إلى أنه يتم رفع جميع النتائج النهائية عبر البوابة الإلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

وفي سياقٍ متصل، قررت الوزارة، رفع عدد القبول المركزي بالجامعات الحكومية العراقية، للطلاب أوائل التعليم الفرع المهني الصباحي، وذلك بنسبة تصل إلى خمس عشرة في المائة حتى اللحظة.

المصدر : https://medadpress.com/?p=2709