رابط فحص نتائج المنح والقروض الجامعية 2020 :نتائج المنح والقروض الجامعية 2020 الادرن

29 views مشاهدةآخر تحديث : الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 3:22 مساءً
رابط نتائج المنح والقروض 2020،أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، اقتراب موعد إعلان نتائج المنح والقروض المقدمة من صندوق دعم الطلاب في الجامعات لمختلف المناطق والمحافظات الأردنية، حيث أوضحت الوزارة أن نتائج المنح والقروض 2020 سيتم نشرها عبر رابط مديرية البعثات في موقع الوزارة على الإنترنت.
موعد نتائج المنح والقروض 2020
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإعلان الرسمي عن نتائج المنح والقروض الجامعية سيتم خلال الأيام القليلة القادمة عبر موقعها الإلكتروني، موضحة بأنها انتهت من مرحلة تدقيق جميع البيانات والمعلومات المتضمنة في طلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2020 / 2021 ، حيث بلغت عدد الطلبات المستفيدة من برنامج المنح (63241) طلباً من أصل (68550) طلب كما تضمن بيان الوزارة.
رابط نتائج المنح والقروض 2020
فيما تم استبعاد حوالي 5309 طلب لم تستوف شروط الاستفادة من المنح والقروض، وسيتمكن المستبعدون من تقديم طلبات اعتراض إلكتروني بعد إعلان النتائج الأولية للمنح والقروض واليت يمكن أن تعلن رسمياً قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.
رابط نتائج المنح والقروض الجامعية 2020 وزارة التعليم العالي
ويمكن للمتقدمين للاستفادة من برنامج المنح والقروض الجامعية للعام 2020-2021، معرفة نتائج المنح والقروض 2020 عبر الرابط التالي:اضغط هنا، وعلى الطلاب المرشحين طباعة الوثائق والكفالات وسندات التعهد المطلوبة لاستكمال بقية الإجراءات.
قدمنا لكم عبر موقع دليل الوطن، رابط الحصول على نتائج المنح والقروض للعام 2020-2021 بعد الانتهاء من فرز الطلبات التي تقدم بها الآلاف.
لا تزال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على إصدار نتائج المنح والقروض للمتقدمين الراغبين بالاستفادة من هذا البرنامج وسيتم الإعلان عن النتائج قبل نهاية الشهر الحالي.
المصدر : https://medadpress.com/?p=2713
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