مجدلاني يُعلن موعد صرف شيكات الشؤون

17 views مشاهدةآخر تحديث : السبت 19 ديسمبر 2020 - 10:06 صباحًا
رام الله – دوت الخليج الاقتصادية
كشف وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال مجدلاني في حديث خاص مع “دنيا الوطن”: “سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، قبل نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري”.
وأوضح أنه من الصعوبة زيادة أسر جديدة، مشيراً إلى أنهم سيحافظون على العدد الموجود.
وبيَّن مجدلاني، أنه سيتم تبديل 360 أسرة من قطاع غزة، بذات العدد من قوائم الانتظار.
ونوه إلى 116 ألف أسرة ستستفيد، منها 81 ألف أسرة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، و35 ألف أسرة في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية).
كما نوه إلى قيمة الدفعة المخصصة لهذه الأسر 128 مليون شيكل، 94 مليوناً منها، تُغطي أسر قطاع غزة، لافتاً إلى أن السلطة تُساهم بنسبة 52% منها من موازنتها، والاتحاد الأوروبي يغطي نسبة 48%
المصدر : https://medadpress.com/?p=2736
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