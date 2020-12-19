بعد رسالة فيسبوك.. أميركية تطلق النار على طفليها وتنتحر

في حادثة مروعة، أقدمت أم أميركية على الانتحار بعد إطلاق الرصاص باتجاه طفليها ما أدى إلى مقتل ابنها وإصابة ابنتها بجروح بالغة في ولاية تكساس.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن الأميركية، تشيلسي دود، كتبت قبل يومين من الحادثة على صفحتها في “فيسبوك”: “أتمنى لكم جميعا أن تجدوا السلام”.

وأفادت شرطة المدينة بأنه تم اكتشاف جريمة القتل والانتحار المشتبه بها، في منزل بإحدى ضواحي ولاية تكساس، بضاحية نيو براونفيلز في سان أنطونيو، وأن تشيلسي دود (43 عاما) من نيو براونفيلز، أطلقت النار على طفليها قبل أن توجه البندقية نحو نفسها.