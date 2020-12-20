حزب الله يشيع أحد شهدائه في حومين التحتا

21 views مشاهدةآخر تحديث : الأحد 20 ديسمبر 2020 - 12:38 مساءً

دوت الخليج الاقتصادية

شيع “حزب الله” وأهالي بلدة حومين التحتا شهيدهم علي الهادي بلوط، وانطلق موكب التشييع من أمام منزله، حيث حمل الجثمان ولف براية الحزب، وتقدمه حملة الأعلام اللبنانية ورايات المقاومة والأكاليل والفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي وفرق كشفية.

شارك في التشييع وفد قيادي من الحزب وشخصيات وعلماء دين، وجاب الموكب شوارع البلدة وصولا الى ساحة البلدة حيث أقيمت مراسم تكريمية خاصة، عزفت خلالها الفرقة الموسيقية “لحن الشهادة” وقدمت ثلة من “المجاهدين” قسم الولاء للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله.

وأم الصلاة الشيخ هاني بلوط، ليوارى بعد ذلك الشهيد في الثرى في روضة البلدة.

المصدر : https://medadpress.com/?p=2799