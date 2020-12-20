موعد رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 12 ديسمبر 2020

16 views مشاهدةآخر تحديث : الأحد 20 ديسمبر 2020 - 3:28 مساءً
ننشر لكم. رابط فحص أسماء المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية عن شهر 12 ديسمبر / كانون أول 2020 في جميع محافظات فلسطين سواء بقطاع غزة والضفة الغربية.
ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من شيكات الشؤون الدفعة الثالثة عبر تسجيل الدخول إلى البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية ثم كتابة اسم المستخدم والمستفيد وكلمة المرور.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، قد كشفت في تصريح صحفي للوزير أحمد مجدلاني عن موعد وتفاصيل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية (برنامج التحويلات النقدية) في المحافظات كافة.
وقالت الوزارة إنه سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية ابتداءً من يوم الخميس المقبل 24 ديسمبر 2020، مبينة أن قيمة المخصصات لهذا الشهر تزيد عن 136 مليون شيكل إسرائيلي.
رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية: اضغط هنا
ويأتي ذلك للتصريحات التي أطلقها الوزير مجدلاني في الأسابيع المنصرمة، بأنه سيتم صرف شيكات الشؤون قبل نهاية ديسمبر. علما أنه تم حجب أسر وإضافة أخرى جديدة لهذه الدفعة.
وأفادت بأن هذه الدفعة سيتم صرفها إلى 80 ألف عائلة فقيرة من قطاع غزة و35 بالضفة الغربية، إذ بلغت قيمتها كاملة 106 مليون شيكل للقطاع، أما الضفة 30 مليون لجميع المستفيدين فيها.
وتساهم الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية بنسبة 44% من إجمالي مبلغ مخصصات الشؤون الاجتماعية، في حين يقدم الاتحاد الأوروبي 56% من القيمة، للأسر المستورة.
المصدر : https://medadpress.com/?p=2816
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