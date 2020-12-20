pdf نتائج قبول برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية ::نتائج كلية الملك فهد الأمنية

26 views مشاهدةآخر تحديث : الأحد 20 ديسمبر 2020 - 7:48 مساءً

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الواردة من وزارة الداخلية السعودية،أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي في الوزارة اليوم عن صدور نتائج القبول النهائي للمتقدمين على كلية الملك فهد الأمنية في برنامج العلوم الأمنية رقم 64 لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 1442 هجري، فيما دعت الكلية المقبولين للالتزام بعدد من التعليمات.

تعليمات التحضير لبرنامج البكالوريوس للعلوم الأمنية رقم (64)

يجب على المتقدمين تحضير عدد من المستندات المطلوبة والتي تتضمن:

صورة مصدقة من شهادة الثانوية العامة ( بدون ملف ). ملفين لون أخضر ويحتوي كل منهما على المستندات التالية:

صورتين للشهادة الثانوية.

نسختين من السجل الأكاديمي للطالب ( لنظام المقررات وخريجي المدارس العالمية ).

أصل بطاقة الأحوال مع 6 صور منها واضحة ومكبرة مكتوباً عليها بيانات البطاقة .

( 6 صور حديثة وملونة ) مقاس (4 * 6) مكشوف الرأس يكتب عليها الاسم في الخلف تكون خلفيتها باللون الأبيض .

تعليمات الحضور إلى كلية الملك فهد الأمنية

المصدر : https://medadpress.com/?p=2832