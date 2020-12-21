“الكريسماس”موعد عيد الميلاد المجيد:موعد عيد الميلاد المجيد 2021

16 views مشاهدةآخر تحديث : الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 11:01 صباحًا

متي عيد المجد 2021 أو موعد الكريسماس 2021 أو موعد عيد الميلاد المجيد 2021 الذي يحتفل به الأخوة الأقباط الأرثوذكس والذي عرف بثاني أهم أعياد المسيحية على بعد عيد القيامة، من أهم التساؤلات التي تطرح هذه الأيام وتحتل ومحركات البحث مع اقتراب انتهاء السنة الميلادية 2020 والتي يحل معها الأعياد المسيحية، وبدونا نجيب على تساؤلات حضراتكم ونقدم تغطية شاملة عن موعد عيد المجد أو الكريسماس وأهم مظاهر الاحتفال به في مصر والعالم.

متي عيد المجد 2021

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكية بعد انتهاء أيام الصيام المقدرة بـ 55 يومًا. وينتهي الصيام بيوم ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وجرت العادة بأن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في منتصف الليل، على الرغم من أن الكتاب المقدس لم يذكر موعد محددًا أو يوما للاحتفال.

ويبدأ الاحتفال وفق منذ ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر وفق التقويمين الغريغوري واليولياني. ونظرًا لاختلاف التقويم ما يقرب 13 يوما يتوافق العيد لدى بعض الكنائس المتبعة التقويم اليوناني ليلة 6 يناير ونهار 7 يناير.

يشار إلى أن 25 ديسمبر أيضا كان يوم احتفال وثنيا قبل المسيحية كان يوم 25 ديسمبر يسمى بعيد تكريم الشمس.

الاحتفال بالكريسماس

ويتزامن مع عيد الميلاد العديد من الاحتفالات بعضها ديني وبعض الآخر اجتماعي لدى الغالبية العظمى من العالم. إذ جرى التقليد الكنسي على تأيدة صلوات خاصة بعيد الميلاد المجيد في الكنائس.

وكذلك جرت العادة باستقبال أعياد الميلاد المجيدة باجتماعات عائلية واحتفالات. وأيضا تزين المنازل ووضع شجرة كريسماس والتي تسمى بشجرة عيد الميلاد. واستقبال بابا نويل وإنشاد الترانيم الميلاديَّة وتناول عشاء الميلاد.

بداية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وفقا للمؤرخين لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في المسيحية المبكرة. ولكن مع ترتيب السنة الطقسية، جرت الاقتراح بالاحتفال به في يوم 25 ديسمبر. ولكن بعض الكنائس الأرمنية تحتفل يوم مع عيد الغطاس 7 يناير.

وفي هذا اليوم تعطي أغلبية الدول لمواطنيها إجازة رمسية كمصر وسوريا ولبنان والأردن، لمشاركة الأقباط في احتفالاتهم.

المصدر : https://medadpress.com/?p=2867