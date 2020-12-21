نتائج المركز الجامعي ميلة في الجزائر 2020 الدورة الاستدراكية

19 views مشاهدةآخر تحديث : الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 11:04 صباحًا

لوحة نتائج المركز الجامعي ميلة الدورة الاستدراكية 2020 ، أعلن المركز التابع لجامعة عبد الحافظ بو صوف في الجزائر خلال الأيام الماضية نتائج الدورة الاستدراكية لعدد من التخصصات للطلاب والطالبات فيما بدأت اليوم بالكشف عن باقي التخصصات ، وزادت عمليات البحث مؤخرا عن رابط الاستعلام عن نتائج المركز الجامعي ميلة الدورة الاستدراكية للعام 2020 .

نتائج المركز الجامعي ميلة 2020

أعلن المركز الجامعي ميلة نتائج معهد العلوم والتكنولوجيا و معهد الآداب واللغات ومعهد العلوم الاقتصادية والتجارية ومنها نتائج الامتحانات الاستدراكية للسداسي الأول و نتائج الإعلام الآلي للدورة الاستدراكية 2 مجموعة “أ،ب” ، ونتائج الامتحان الاستدراكي السداسي الثاني 1 ، نتائج الامتحان الاستدراكي السداسي الثاني “1+2” .

وتعتبر المركز الجامعي لميلة أهم المراكز التعليمية التابعة لجامعة عبد الحفيظ بو صوف، التي تتميز بالمحتوى العلمي والثقافي المتنوع والمميز للطلاب والطالبات .

رابط الاستعلام عن نتائج المركز الجامعي ميلة 2020

بإمكان الطلاب والطالبات في المركز الجامعي ميلة 2020 الاستعلام عن نتائج الدورة الاستدراكية في التخصصات عبر الخطوات التالية :

المصدر : https://medadpress.com/?p=2872