جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2020 جميع المحافظات:جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي “الشهادة الاعدادية”

28 views مشاهدةآخر تحديث : الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 11:11 صباحًا

طلاب الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات يريدون معرفة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي “الشهادة الاعدادية”، الترم الاول حيث ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول بعد منتصف يناير، وسوف ننشر لكم جدول امتحانات الشهادة الاعدادية لمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والقليوبية والشرقية والدقهلية والمنيا وأسوان، وكذلك محافظات المنوفية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط ومطروح والوادي الجديد وسننشر جداول الامتحانات الرسمية والتي تم اعتمادها من مديريات التربية والتعليم، ومن المنتظر أن تبدأ الامتحانات يوم 16 يناير 2020.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

ننشر لكم بالصور جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي نصف العام الدراسي الاول لجميع الادارات الخاصة بمحافظة القاهرة،حيث ستبدأ الامتحانات يوم الخميس الموافق 16 يناير 2010 وتستمر الامتحانات لمدة أسبوع حيث تنتهي الامتحانات يوم 23 يناير 2020،كانت بداية الامتحانات يوم الخميس بمادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، ويوم السبت كان هناك امتحان الدراسات الاجتماعية ومادة الكمبيوتر.

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جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية علي مستوي جميع ادارات محافظة الاسكندرية، وسوف يكون أول يوم في امتحانات اعدادية الاسكندرية الترم الاول يوم 16 يناير 2020 وسوف يمتحن الطلاب مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويليها يوم السبت سيكون لغة انجليزية، ثم يمتحن الطلاب يوم الأحد جبر وتربية فنية،ويوم الثلاثاء سيكون هناك امتحان دراسات وتربية رياضية، ويوم الأحد هندسة وحاسب الي، ويوم الاثنين 20 يناير سيكون أجازة، أم يوم الثلاثاء سيمتحن الطلاب في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، الاربعاء مادة الهندسة ومادة الحاسب الألي..

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

لجميع طلبة وطالبات محافظة البحيرة في جميع الإدارات ننشر جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول والتي من المنتظر أن تبدأ في السادس عشر من شهر يناير الحالي وتستمر لمدة أسبوع وسوف تنتهي الامتحانات يوم 16 يناير 2020، ويتبقى للطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية يوم السبت 18 يناير، ثم يؤدى الطلاب امتحان مادة الهندسة يوم 19 يناير 2020، ويوم الثلاثاء 21 يناير سيكون امتحان العلوم، أم الأربعاء 22 يناير سيمتحن الطلاب في مادتين أولهما الجبر ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة اسوان

طلاي الصف الثالث الاعدادي في مدارس محافظة اسوان بدأ يوم الأربعاء 14 يناير 2020، وستستمر الامتحانات لمدة اسبوع حيث بدأت الامتحانات بمادة اللغة العربية ثم ثاني يوم اللغة الأجنبية الاولي، ثالث يوم كان الجبر والتربية الدينية، وأهر يوم سيكون اللغة الاجنبية الثانية.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

بدأ الطلاب في الصف الثالث الاعدادي في محافظة المنوفية بمادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الرياضية، ثم يوم الخميس كان امتحان الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوم السبت كان امتحان اللغة الانجليزية، وغدا الاحد سيكون مادة العلو

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة السويس

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة بنى سويف الترم الأول 2020

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر الترم الأول 2020

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2020

المصدر : https://medadpress.com/?p=2873