اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 39 مترجمه للعربيه

12 views مشاهدةآخر تحديث : الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 11:30 صباحًا

مسلسل قيامة عثمان، أصبح مسلسل المؤسس الغازي عثمان هو حديث الشارع العربي، في كل مكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتساءل متابعي المسلسل التركي الشهير، عن من يتولى قبيلة الكاي بعد أن قام أرطغرل من جديد في مفاجأة هزت القبيلة، التي كانت تتأهب لسماع خبر وفاته فقد أجتمع أبناءه صافجي ودوندار مع كبار القبيلة، من أجل أن يعلن صافجي نفسة والي على القبيلة، ولكن هذا المخطط أحبط بفض بامس ورجال القبيلة المخلصين، وكانت حلقت الأسبوع الماضي قد شهدت عدة مفاجآت، سوف نسردها داخل المقال.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة39

كانت الحلقة الماضية من أمتع حلقات المسلسل وشهدت العديد من المفاجآت، فيعد أن أعد صافجي الخطة لتولي العرش مستغلاً حصار عثمان ومرض أباهم المؤسس أرطغرل، وأثناء أنعقاد مجلس الحكم ينادي المنادي الوالي أرطغرل ينازع الموت، ليذهب الجميع إلي خيمة أرطغرل ليشهدوا موته، إذا بالمفاجأة أرطغرل جالس على كرس العرش بصحة جيدة ويصرخ في الجميع أنا الدولة، لتنتهي الحلقة على هذا المشهد والجميع في انتظار الحلقة القادمة، لمعرفة رد أرطغرل على صافجي ودوندار وخيانتهم للقبيلة.

المسلسل التركي قيامة عثمان

قد تشهد الحلقة القادمة التي يترقبها الجميع أن يولي أرطغرل عثمان ولي للعهد، بعد أن تابع خيانة أبناءه للقبيلة وسوف تشهد تحريض هازال لطبيبة أرطغرل، محاولة تحريضها أن تقوم بقتله عن طريق الدواء الذي تعطيه له، وهل ستقبل الطبيبة هذا العرض أم لا، هذا ما ستكشف عنه أحداث الحلقة القادمة.

تردد قناة atv التركية الناقلة للمسلسل

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 10796.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معامل الترميز : 27500.

معامل التصحيح : 6/5.

موعد عرض المسلسل بتوقيت الدول العربية

يعرض المسلسل التركي يوم أربعاء من كل أسبوع، في الثامنة مساءً بتوقيت تركيا على قناة atv التركية، ثم يعاد بعدها على موقع قصة عشق، وموقع النور وفي اليوم التالي يوم الخميس عرض عدة قنوات عربية، منها الفجر واليرموك وقطر، وفيما يلي التوقيت بميقات بعض الدول.

19.00 بتوقيت غرينتش.

20.00 بتوقيت دول المغرب العربي “تونس، المغرب، الجزائر، تركيا”.

21.00 بتوقيت القاهرة، السودان، ليبيا، فلسطين.

22.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر والبحرين وسلطنة عمان.

المصدر : https://medadpress.com/?p=2866