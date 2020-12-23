نتيجة الثانوية العامة القطرية 2020 : رابط نتيجة الثانوية القطرية

33 views مشاهدةآخر تحديث : الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 9:06 مساءً

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز على الدوام “دوت الخليج الاقتصدية ”، في ظل متابعتنا الدقيقة لكل ما يشغل بال المواطن في دولة قطر والمقيمين داخلها، وجد تزايد عمليات البحث عن نتيجة الثانوية القطرية الدور الأول للعام الدراسي 2020/2021، من قبل الطلاب الذين يعيشون على أعصابهم خلال هذه الساعات العصيبة رغبة منهم في معرفة نتائجهم والاطمئنان على نتائجهم، فالثانوية العامة هي أهم شهادة للطلاب التي يتم على أساسها تحديد الكلية التي سيكمل فيها تعليمه، فالكل يحلم بكليات القمة ويحلمون بتحقيق نتيجة ممتازة تؤهلهم لتحقيق ذالك، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم رابط النتيجة، وخطوات الاستعلام عنها بسهولة، خدمة لقراء موقعنا في قطر فتابعونا.

رابط نتيجة الثانوية القطرية 2020

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية أن نتيجة الشهادة الثانوية العامة، سوف تكون متاحة فور اعتمادها من السيد وزير التعليم والتعليم العالي، وبعدها سوف يتم رفعها عبر موقع “https://medadpress.com/” ويمكن لكافة الطلبة الدخول على الرابط وكتابة أسمه ورقم جلوسه، ومعرفة نتيجة من خلال الخطوات التالية.

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2020

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لخدمات الجمهور “من هنا”

الدخول على أيقونة خدمات شئون ألتقيم.

ثم الدخول على المربع المكتوب عليه نتيجة الثانوية العامة.

تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب بعناية ودقة.

ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة سوف تظهر على الفور بعد رفعها غداً على الموقع.

الثانوية العامة القطرية

أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن النتيجة سوف تكون متاحة أمام الطلاب غداً الخميس الموافق 2020/12/24 في تمام الساعة الثالثة عصراً، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم القطري لإعلان تفاصيل النتيجة، وبعدها ترفع على الموقع مباشراً.

المصدر : https://medadpress.com/?p=2911