اعلان مسلسل قيامة عثمان الجزء الاول الحلقة 40

12 views مشاهدةآخر تحديث : الجمعة 25 ديسمبر 2020 - 5:22 مساءً

يتابع الآن الكثير من محبي المسلسل التركي قيامة عثمان المسلسل من خلال القناة الناقلة له عبر تردد قناة ATV التركية التي تحرص علي تقديم حلقات المسلسل في الموعد المحدد لها والذي يوم كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعه الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة حيث تستمر أحداث المسلسل لمدة ساعتين ،الجدير بالذكر ان هذا المسلسل قد حظي علي الكثير من عمليات البحث والمشاهدة من قبل المتابعين للدراما التركية نظرا لما يسرده المسلسل من قصة تاريخيه بها أحداث شيقه عملت علي جذب انتباه الكثيرين.

إعادة قيامة عثمان الحلقة 40 مدبلجة بالعربي علي قناة atv التركية.. بعدما أذيعت الحلقة 39 علي قناة atv والتي لئت بالمفاجآت العديدة والمليئة بالتشويق حيث بدا من الحلقة والتي حملت معها مفاجآت ومشاهد ملئت الحزن وذلك بعد الإشارة لوفاة الغازي أرطغرل ليفاجئ الجميع في نهاية الحلقة السابقة بإفاقته من المرض الذي ألم به لينهض من فراش المرض، ليسدل الستار على الصراع الذي نشب بين عثـمان وسافجي، وينهي الجدل حول من هو سيد قبيلة الكاي الجديد، حيث أن موت الغازي أرطغرل تاريخيا سيكون بعد موت سافجي وأن صراع زعامة الكاي ستكون بين عثمان وعمه دوندار والذي سينهيه عثمان بقتله لعمه.

إعادة قيامة عثمان الحلقة 39 مدبلجة بالعربي

تمتلك قناة atv التركية العرض الأول والحصري للمسلسل التركي الشهير قيامة عثمان الموسم الثاني والذي تم عرض الحلقة 39 مترجمة باللغة العربية على شاشتها الفضائية والتي أذيعت تحديدا عند الساعة الثامنة مساءا حيث تبلغ مدة الحلقة ساعة ونصف وسوف تقوم القناة التركية أولا بإذاعة الحلقة 39 من مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني مترجمة باللغة العربية ثم ستقوم القناة بعرضها مدبلجة فيما بعد ويعرض المسلسل مترجما باللغة العربية بعد 24 ساعة من عرضه على القناة التركية على قنوات اليرموك والفجر والدعوة وتحديدا اليوم الخميس ابتداءا من الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

والآن لكل عشاق مسلسل عثـمان الجزء الثاني والراغبين في متابعة الحلقة الجديدة 39 والمترجمة باللغة العربية وكذلك المدبلجة الآن يمكنكم تحميل وضبط جودة وإشارة تردد قناة ATV وذلك لضمان المشاهدة بدون تشويش أو انقطاع عبر اتباع الخطوات التالية وهي:

اسم القناة: ATV

ثم القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

ثم الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

مسلسل المؤسس عثمان ح 39

يترقب الجمهور المتابع الي مسلسل قيامة عثمان أحداث المسلسل حيث يعد هذا الجزء هو المكمل الي أحداث مسلسل قيامة ارطغول ،الجدير بالذكر ان المتابعين اليوم ينتظرون حدوث مجموعه من المفاجأة خلال هذه الحلقة التي تعد التاسعة والثلاثون وذلك بعد ان قامت قبيلة الكاي بمواجهه مجموعه كبيره من الحروب وذلك بعد ان قراره اقامة دولة تابعه ،يذكر ان المسلسل قد استطاع ان يجذب المواطنين من شتي دول العالم العربي وهذا ما جعله محط اهتمام المواقع ووسائل الأعلام بشكل عام وذلك منذ بداية أول اجزائة حيث انه من المتوقع ان يفوز هذا العمل الفني الجبار بمجموعه كبيره من جوائز الاوسكار والتكريمات الأخري .

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

نستعرض لكم من خلال هذه الفقرة تردد القنوات العارضة للمسلسل حيث تزايدت عليها نسب البحث المكثفة خلال الآونة الأخيرة بكثره :

تردد قناة ATV التركية :

التردد : 10796 .

الاستقطاب : افقي .

القمر الصناعي : نايل سات .

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 .

تردد قناة الفجر الجزائرية :

التردد : 10922 .

القمر الصناعي : نايل سات .

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 .

الاستقطاب : راسي .

المصدر : https://medadpress.com/?p=2973