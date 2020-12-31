قيامة عثمان الحلقة 40 مترجمه للعربيه

21 views مشاهدةآخر تحديث : الخميس 31 ديسمبر 2020 - 11:59 صباحًا

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 40 مترجمة عربي شاشة كاملة facebook ينتظرها الملايين للتعرف على كواليس تنصيب عثمان بن أرطغرل وكيف واجه عمه دوندار، الذي يعرض اليوم على قناة atv التركية الحلقة الأربعين من المسلسل التركي الشهير قيامة المؤسس عثمان 40والتي ينتظرها بشوق كبير شريحة من المشاهدين من محبي الدراما التركية وخاصة التاريخية والتي تهتم بحقبة قيام الدولة العثمانية بداية من المسلسل الشهير الذي لاقي اهتمام بالغ بدول العالم العربي والشرق الأوسط مرورا بمسلسل قيامة عثمان الذي يعرض كل يوم اربعاء على القنوات التركية ويوم الخميس على القنوات العربية.

atv online مسلسل قيامة عثمان الحلقة 40

وشهدت الحلقة تنصيب الغازي عثمان سيدا على الكاي بموجب وصية والده قبل وفاته التي سلمها للغازي عبدالرحمن ألب وكلفه بمنحها للسيد بامسي.

وفي الحلقة الجديدة من المسلسل يستكمل عثمان كفاح والده الغازي ارطغل وتحقيق أمنيته في تأسيس دولة كبيرة موحدة وهي ما قام عثمان بإنشائها بعد ذلك وهي الدولة العثمانية، وبدء يواجة عثمان بعض العوائق التي وضعها كل من أخيه صافجي وعمه ودوندار الذي يطمعون في الاستيلاء على سيادة قبيلة الكاي وإحداث الفوضى بعد وفاة الغازي ارطغرل.

قیامة عثمان 40

وبعد وفاه ارطغل قرار الجميع من سادة قبيلة الكايي بعمل مجلس سيادة لاختيار من تؤل له سيادة القبيلة تبعا لوصية ارطغل وبالفعل عقد المجلس برئاسة بامسي وكان يسعي ودوندار بان يكون السيادة بالانتخاب فيما بينهم وليس بوصية ارطغل وبعد الأعلان عن عثمان وصافجي كسيد للقبيلة أعلن دوندار انه الأحقه

المصدر : https://medadpress.com/?p=3042