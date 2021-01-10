شكرا لقرائتكم خبر عن صافيناز تثير ضجة .. اتفرج ما فعلته بالخيار بنفسها صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.



وظهرت صافيناز، في الفيديو وهي ترتدى ملابس النوم ، وقامت بعمل سلطة فور استيقاظها من النوم ،حيث قالت إنها مستيقظة في وقت مبكر .

شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز، في الفيديو وهي ترتدى ملابس النوم ، وقامت بعمل سلطة فور استيقاظها من النوم ،حيث قالت إنها مستيقظة في وقت مبكر .