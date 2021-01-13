بالفيديو| منى فاروق تدافع عن شيما الحاج بسبب ملابسها المثيرة: "دي فنانة"

ما زالت قضية الفنانتين الشابتين، منى فاروق، وشيما الحاج، على صفيح ساخن، خاصة عقب القبض عليهما، أمس، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، بعد تداول مقطع فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي "السوشيال ميديا".

الأمر الذي جعل الثنائي، سببًا لإثارة الجدل، خاصة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عن تاريخ الفنانتين، وأعمالهن، وغيرها.

وبالبحث عن علاقة "فاروق" بالأخيرة، تواجد مقطع فيديو يعود لعام 2015، والذي يظهر منى فاروق، وهي تُدافع عن شيما الحاج، بسبب ملابسها المثيرة، حسبما زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود القصة لاتصال هاتفي قامت به "مُنى" ببرنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامي وائل الإبراشي، للدفاع عن شيما الحاج، بسبب الأزمة التي حدثت معها عقب تكريمها من محافظ بورسعيد حينها "اللواء مجدي نصر الدين" والتي ظهرت من خلاله مرتدية فستان قصير للغاية باللون الروز، مع "روب" شيفون أسود، أدى لإثارة الجدل حولها وانتقاد المحافظ.

وأظهر المقطع اتصال مُنى، وهي تدافع عن الحاج قائلة: "ليه بيتقال صورها تتحط في مواقع (بورنو) أنتم كدة بتسيئوا للممثلات اللي في سنها، واللي قبل منها، دي فنانة وشوفوا أعمالها".

يذكر أن أبرز أعمال شيما الحاج عندما لعبت دور راقصة شعبية بفيلم "سالم أبو أخته" أمام النجم محمد رجب.

​