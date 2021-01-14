شكرا لقرائتكم فيديو.. منى فاروق تكشف تفاصيل الفيديو المثير مع شيما الحاج والمخرج الشهير! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - متابعات دوت الخليج - القاهرة

فاجأت الفنانة المصرية منى فاروق الجمهور بتصريحات صادمة، بعد عرضها على النيابة العامة مع زميلتها شيماء الحاج لمواجهتهما بفيديوهات جديدة منسوبة إليهما.

وقالت منى فاروق التي ظهرت في مقطع فيديو فاضح مع شيماء الحاج: إن خالد يوسف صديق لوالدها منذ سنوات، عندما كانت هي في سن صغيرة، ثم جمعتها علاقة حب به عندما كبرت، وتزوجته في السر بعلم أهلها ووالدها وشقيقها؛ لأن وضعه الاجتماعي لم يكن يسمح بإعلان الزواج.

وبحسب تصريحات صحافية أضافت منى فاروق أنه بعد انتشار الفيديو الإباحي لها، غادرت المنطقة التي كانت تسكن فيها، بسبب التهديدات، التي تلقتها، كما أن سيارتها تعرضت للتحطيم، وقاطعها أهلها، مضيفة أن والدتها تعرضت لوعكة صحية دخلت بسببها المستشفى، فضلًا عن تسببها في فصل شقيقها من عمله، حيث غادر المنطقة التي يسكن فيها أيضًا.

وتابعت منى فاروق أنها كانت سترتبط بشخص كان يحبها جدًّا في الفترة الأخيرة، وعلمها قراءة القرآن والصلاة وكانوا يجلسون للدعاء سويًّا يوميًّا في الفترة الأخيرة، وكان يريد الزواج منها، وكان يعرف كل ما حدث، ولكنها الآن لا تعرف موقفه منها بعد الفيديو الفاضح.

منى فاروق وشيما الحاج فنانتان مغمورتان، لكنهما بحثتا عن طريق الشهرة السريع فكان المخرج الشهير في انتظارهما، حيث لبتا رغباته مقابل وعود بأعمال فنية كبيرة، لكن مواقع التواصل كشفت المستور.

وكشفت التحقيقات الأولية مع الفنانتين المصريتين شيما الحاج ومنى فاروق المتهمتين بالقيام بفعل فاضح مع مخرج شهير أن الأخير “غرر بهما وقام بتصويرهما بقصد ابتزازهما”.

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على الفتاتين بعد تداول المقطع الذي سبب صدمة في الشارع المصري.

ورصدت متابعات الأجهزة الأمنية، تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع شخص آخر، لمقطع فيديو إباحي وهما ترقصان بطريقة مثيرة.

وأظهر الفيديو الفنانتين بملابس شبه عارية وفاضحة أثناء رقصهما على إحدى الأغنيات، وهو الأمر الذي تسبب بغضب كبير وموجة هجوم واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن فاروق والحاج، كانتا في حالة سكر شديدة كما ظهر من طريقة تصرفاتهما في الفيديو.

واعترفت المتهمتان، بأن الفيديو الذي أثار استياء واسعًا في مصر، كان أثناء “ممارسة العلاقة الحميمية” مع المخرج، موضحتين أنه طلب منهما “ممارسة الشذوذ” أمامه.

ومن المقرر أن توجه النيابة لهما تهمة “التحريض على الفسق والفجور”، و”نشر فيديوهات جنسية”، و”ارتكاب فعل فاضح وخادش للحياء العام”.



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