shahid الفيديو الكامل لمني فاروق 30 دقيقة .. فيديو منى فاروق وشيماء الحاج مع المخرج خالد يوسف بجودة...

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لا تزال قضية الفيديو الجنسى لمنى فاروق وشيماء الحاج وخالد يوسف تتصدر المشهد الاعلامي في جمهورية مصر العربية ، بعد قيام النيابة العامة بحبس المتهمتين منى فاروق وشيماء الحاج والتي أظهرت خلال التحقيقات اعتراف منى فاروق مؤكدة أن خالد يوسف لا يعطي أحد دور في أعماله الفنية دون علاقة جنسية .

التصريحات الصادرة عن منى فاروق قوبلت بالرد من قبل المخرج والنائب البرلماني المصري خالد يوسف بيانا علق فيه على اعترافات الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، اللتين ظهرتا معه في فيديو إباحي، مستنكرا ما وصفه بالحملة الإعلامية ضده.

وتساءل يوسف في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن كيفية تعامل وسائل الإعلام مع أقوال الفنانتين المثبتة في التحقيقات الرسمية للنيابة والتي لم تذكر حرفا مما وصفه بـ"الأساطير" التي نشروها والتي تحدثت عن أنه قام بتصوير البنات وهددهم.

وأضاف أن حكم التهم التي وجهت إليه لن يقل عن السجن المؤبد، مضيفا أنه عندما اطلع على التحقيقات لم يجد ما نشرته وسائل الإعلام.

وتابع أن " من نقلوه إلى وسائل الإعلام مجرد مخبرين وليسوا صحفيين ببلاط صاحبة الجلالة".

وشن البرلماني المصري هجوما على الصحفيين حيث قال: "يا من تعتبرون أنفسكم صحفيين ألم يكن بإمكانكم أن تراجعوا سادتكم في هذه الجملة البسيطة فقط ولا بيعتبروا أنفسهم آلهة لا يمكن مناقشتهم.. ألا تدركون أنكم تبصقون على الفن المصري وتحولوه لوسط داعر ومنحل..".

‎كما كتب أيضا موجها سهامه إلى الصحفيين "والله أنكم تجهلون ما تقترفوه ولا تدركون قيمة الفن المصري ولا حتى قيمة مصر نفسها".

من جهة أخرى، أشار يوسف إلى معارضته للتعديلات الدستورية وعدم نفاقه للسلطة ومعارضته لأنظمة حكم في السابق.





وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مسرب تظهر خلاله الممثلة المصرية منى فاروق، بصحبة المطربة شيما الحاج، بأوضاع مخلة وفاضحة في إحدى الجلسات الخاصة.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، القبض على الممثلتين المصريتين المذكورتين، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

وأشارت الفنانتان في التحقيقات، إلى أن الشقة مملوكة للمخرج عضو البرلمان المصري، خالد يوسف، وتقع بشارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين.

عقد زواج منى فاروق وشيماء الحاج عرفي من خالد يوسف :-

كشفت محامية الفنانة شيما الحاج في قضية الفيديو الإباحي - حنان أحمد - عدة مفاجآت جديد في القضية التي تهز الرأي العام المصري بخصوص آخر تطورات القضية .

وقالت "حنان" إنها تقدمت إلى المحكمة عقدي زواج عرفي يثبتان زواج كل من "منى فاروق" و "شيما الحاج" من خالد يوسف.

وأوضحت "حنان" أن موعد زواج "منى فاروق" و "شيما" من خالد يوسف كان عام 2014 .

ودفعت المحامية بانقضاء الدعوى الجنائية في القضية بسبب مرور أكثر من 3 سنوات على تصوير هذه المقاطع المخلة.

وأشارت "حنان" إلى أن النيابة العامة في انتظار التقرير الفني الذي تعده مباحث الانترنت لبيان المسؤول عن نشر الفيديو فضلا عن موعد تصويره ، مشيرة إلى أن الوحيد الذي يجب محاسبته في هذه القضية هو الشخص الذي سرب الفيديو لأنه أساء للمجتمع بنشره.

وأكدت محامية الفنانة شيما ثقتها في القضاء المصري، لافتة إلى أن "شيما ومنى فاروق" أكثر المتضررين من تسريب الفيديوهات لتأثيرها على سمعتهما باعتبارهما سيدتين كانتا متزوجتين من المخرج خالد يوسف.

وقرر قاضي المعارضات، اليوم الأحد، تجديد حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.