مقطع فيديو مني الغضبان كامل مع المخرج HD

أصدت النيابة المصرية قرراً بحظر نشر وتداول أي من المقاطع الفيديوهات الجنسية المسربة للمشاهير والفنانات مع المخرج الشهير ، وأن من يقوم بنشر هذه الفيديوهات سيتعرض لغرامة مالية كبيرة .

جاء ذلك بعدما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد يظهر من خلاله سيدة أعمال مصرية منى الغضبان في اوضاع جنسية مع مخرج شهير، حيث تمكنت النيابة العامة من القبض عليها ، وحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة الفيديو الجنسي المتداول لها مع المخرج المصري والنائب المصري خالد يوسف.

وفي ذات السياق قررت محكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالفعل الفاضح.

وكانت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار تامر عربي المحامي العام الأول لنيابات مدينة نصر الكلية، قد أمرت بحبس الفنانتين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول مخرج وسياسي شهير عضو بمجلس النواب، بعد اعتراف الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق بأنه قام بتصوير الفيديوهات الجنسية لهما دون علمهما.

وكشف مصدر أمني، تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة القبض على الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق لظهورهما في فيديوهات جنسية برفقة مخرج شهير.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على الفنانة شيماء الحاج داخل كافيه شهير بمدينة نصر، وبالتزامن مع ذلك توجهت قوة أمنية إلى منزل الفنانة الأخرى منى فاروق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وداهمته، وألقت القبض عليهما وتمت مصادرة هواتف الفنانتين فقط ولم يعثر بحوزتهما على أي ممنوعات.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو إباحية لفتاتين تعملان في مجال التمثيل، وأكدت التحريات صحة تلك الفيديوهات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.