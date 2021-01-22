فيديو شيماء الحاج - فيديو شيماء الحاج المسرب كامل

جددت النيابة المصرية على خلفية انتشار وتداول فيديو شيماء الحاج ومني فاروق على منصات التواصل الاجتماعي وهم يمارسون الجنس مع المخرج المصري خالد يوسف حبس منى فاروق وزميلتها شيماء الحاج. وأظهر فيديو شيماء الحاج ومني فاروق الفنانتين وهما ترقصان بالملابس الداخلية في بداية المقطع لتدخلا فيما بعد في غرفة كان يتواجد فيها خالد يوسف ويقوما ببمارسة الجنس معه.

ننقل لكم زوارنا الاعزاء متابعي فضائح المشاهير فيديو شيماء الحاج تحميل فيديو شيماء الحاج كامل ،وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد للفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج وهم يتراقصون بملابس شبه عارية .

الفيديو الجنسي أثار غضب الشارع المصري ، حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانين لم تكونا بوعيهم أثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم، فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم .

يذكر أن الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج ، لم تبديا حتى اللحظة أي تعليق صحفي حول الفيديو الجنسي المنشور لهما.فيديو جنسي لمني فاروق وشيماء الحاج (فضيحة خالد يوسف) شاهد فضيحه مني فاروق، خالد يوسف,فضيحة خالد يوسف,فضيحة,المخرج خالد يوسف,شيماء الحاج,فضيحة المخرج خالد يوسف,فيديو مني فاروق,مني فاروق,فضيحة مني فاروق,مني فاروق وشيماء الحاج,السيسي,فيديو مني فاروق المسرب,اخبار,فضيحه مني فاروق,فضيحه,الممثلة مني فاروق,خالد صلاح,المخرج .