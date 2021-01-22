مباحث الآداب: فحص فيديوهات إباحية لفتيات بينهم ممرضة ومدرسة وشخصيات شهيرة

جدير بالذكر أن الإدارة العامه لمباحث الآداب قامت خلال الفترة الماضية بفحص انتشار فيديوهات جنسيه لعدد من السيدات بينهم شخصيات عامة وفنانين عبر الإنترنت سواء مواقع جنسيه معلنة أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر مسئولة لـ”القاهرة 24″، أن التهم الرئيسية التى يتم توجيهها للمتهمين فى المقاطع الإباحية المصورة هى التحريض على الفسق والفجور وترويج مواد فيلمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.

تقوم الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء زكى زمزم بفحص فيديوهات إباحية قام بتصويرها راغبى المتعة الحرام أثناء ممارستهم الرذيلة مع فتيات بينهم ممرضة ومدرسة، فضلا عن استمرارها بفحص عدد آخر من المقاطع المصورة تتعلق بشخصيات عامة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، قد أكدت أنها تقوم بفحص جميع الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإباحية لفتيات مصريات منهن ممثلين وشخصيات عامة.

وقال اللواء زكى زمزم مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، إن الإدارة لم تتلقى بلاغات خاصة بالفيديوهات، وأن قيامها بالقبض على الممثلتين “منى فاروق وشيما الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان” جاءت بناء على معلومات أكدتها التحريات عن ظهورهم في مقاطع جنسية واضحة.

وتابع: “إن ضباط الإدارة يقومون بفحص أى فيديو جنسي منتشر سواء لشخصيات مشهورة أو مواطنين على أن يتوافر ركن الجريمة وهو ممارسة الدعارة دون تمييز أو الدعوى للفسق والفجور أو الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب”.

وكانت ألقت أجهزة الأمن خلال الساعات القليلة الماضية، القبض على منى الغضبان، بعد أن أثبتت التحريات تورطها في الفيديوهات الجنسية، التي حُبسن على إثرها الفنانتين الشابتين، منى فاروق وشيما الحاج.

وتولت النيابة العامة التحقيق مع الغضبان، وأمرت بحبسها 4 أيام، على ذمة التحقيقات فى قضية الفيديوهات الجنسية، بعد ساعات من تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى ذات القضبة.

يُذكر أن منى الغضبان، سيدة أعمال حاصلة على شهادة ليسانس الحقوق، ودكتوراه في الصحه النفسيه من جامعه نيويورك، وسفيرة في الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية، كما تعمل “لايف كوتشينج” ومدربة وعي أنثوي واستشاري علاقات زوجية وأسرية ونفسية.

وقد أثيرت قضية الفيديوهات الجنسية، عقب إلقاء القبض على منى فاروق وشيما الحاج، ولحق بهما القبض على منى الغضبان خلال الساعات الماضية، وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية بتفريغ الفيديوهات الجنيسة لتحديد هوية أبطالها.