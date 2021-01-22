منى فاروق وشيما الحاج للنيابة: خالد يوسف مارس معنا الجنس وصورنا

اعترفت الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج أمام النيابة العامة، بأن المخرج خالد يوسف هو من صور الفيديو الإباحي، ومارس الجنس معهما، وهما في حالة سكر.

وقررت نيابة أول مدينة نصرتحت إشراف المستشار تامر العربي المحامي العام، منذ قليل، بحبس الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

وانتشر مؤخرًا مقطع فيديو إباحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية، تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما، ويقمن بممارسة الشذوذ والجنس مع أحد الرجال، وتم تعقب هذه المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ الجنسي.