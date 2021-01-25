منى فاروق تورط محمد رمضان وحماقي في السمعة السيئة بعد حديثها عنهما

لاتزال قضية الفيديو الإباحي الذي انتشر للممثلتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج برفقة المخرج المصري خالد يوسف، كما قيل يأخذ الكثير من الجدل.

السمعة السيئة

وتمّ تداول الكثير من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون في الساعات الماضية عن مي فاروق وما علاقتها بالممثل المصريين محمد رمضان والمغني محمد حماقي؟ وذلك تحت عنوان توريطها لهما في السمعة السيئة بسبب هذا الفيديو.

مسلسل "ظل الرئيس"

في ما خص حماقي، كانت منى فاروق قد أعربت عن فخرها بإشادته بدورها في مسلسل "ظل الرئيس" وذلك أثناء إحيائه أحد الأفراح التي كانت تحضرها، مؤكدًة أنها سعيدة بهذه الإشادة وتعتز بها كثيرًا.

وقالت :"أسعدني جدًا ما قاله حماقي في الحفل، وهذه شهادة كبيرة بالنسبة لي وأعتز بها، ولم أتوقع أنه يعرفني".

وأضافت :"كلامه عني من أجمل الكلام الذي سمعته في حياتي، وأتمنى العمل معه، وقلت له هذا الكلام".

صورة تجمعهما

أما في ما خص رمضان فكان تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعهما الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وعرضه للكثير من الانتقادات حيث أشار الكثيرون إلى أنها صورة جديدة.

ونذكر أيضاً من بعض المعلومات عنها أنها وفي حديثها عن الإغراء، أشارت إلى أنها لن تقبل بأي دور يحمل أي نوع من الإغراء، مؤكدًة أنها لا تحب أن يراها الجمهور في هذه الأدوار وقالت :"ممكن أمثل أدوار شرْ، وأعشق الأدوار الكوميدية خاصة تلك التي تقوم بها الفنانة ياسمين عبدالعزيز".

مثلها الأعلى في التمثيل

أما عن مثلها الأعلى في التمثيل، فقالت إنها تعتبر الممثلة المصرية الراحلة سعاد حسني، مثلها الأعلى في مجال التمثيل، متمنية الوقوف أمام عادل إمام وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز وفقا لموقع الفن.

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