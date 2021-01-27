قرار جديد في قضية ممثلتي الفيديو الإباحي !

فنون - 10/03/2019 :51

دوت الخليج - لا تزال قضية الفيديو الإباحي للممثلتين المصريتين، شيما الحاج ومنى فاروق، منظورة أمام المحاكم ليقرر القاضي تجديد حبس الفنانتين 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، في اتهامهما بنشر فيديو إباحي مع المخرج الشهير، خالد يوسف – حسب أقوالهما – ظهرتا فيه وجرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت شيما ومنى في المحكمة، وهما تخفيان وجهيهما عن عدسات كاميرات مصوري وسائل الإعلام المختلفة، لمنع التقاط أي صور لهما خلال الجلسة.

ووجهت النيابة لهما، تهم التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، وقررت إحالتهما للمحاكمة.

بدأت القصة بتداول مقاطع فيديو مخلة بالآداب على المواقع الإلكترونية الجنسية وانتشارها عبر مواقع التواصل، تظهر بها الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تمامًا وتقومان بممارسة أفعال لا أخلاقية مع أحد الرجال.

وأحدثت المقاطع المسربة حالة من الصدمة في الوسط الفني، حيث شكلت فضيحة مدوية لاتزال تداعياتها مستمرة حتى الآن.

وكانت منى وشيما اعترفتا بعد القبض عليهما، بتهمة ارتكاب فعل فاضح من خلال ظهورهما في مقاطع مخلة بالآداب، برفقة خالد يوسف، وقالتا إنهما ”تزوجتا منه عرفي