فضيحة جديدة تهز الوسط الفني المصري .. حامل قبل الزواج !

فنون - 19/03/2019 11:10

دوت الخليج - هزّت فضيحة جديدة الوسط الفني المصري قبل أن يستفيق من وقع صدمة فيديوهات المخرج وعضو مجلس الشعب خالد يوسف مع الفنانات منى فاروق وشيما الحاج والتي أثارت جدلا كبيرا .

وقالت مصادر فنية إن الفنانة المصرية ريهام حجاج والتي ظهرت مؤخرا في إحدى الحفلات مع صديقاتها كشفت لهن بعد أن لاحظن بطنها المنتفخ أنها حامل .

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يشار أن ريهام حجاج ارتبطت بطليق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وأنها تستعد لإقامة حفل زفاف بعد أن تنتهي من تصوير آخر آعمالها ,

وتناقلت وسائل اعلام مصرية خبر حمل ريهام حجاج غير ان الفنانة التزمت الصمت ولم تُعلّق حتى اللحظة , .

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