أحلام تصدم الجميع برسالة لـ"حلا الترك" الأم هي جنة الدنيا

شاركت أحلام عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على الإنستغرام، صورة لـ حلا الترك من جلسة التصوير الخاصة بمجلة سيدتي، وعلقت عليها "ماشاء الله تبارك الله على بنتي القمر ربي يسعدج ويكبر حظج حبيبتي".

بدورها قامت حلا الترك بالرد على ستوري أحلام من خلال حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث كتبت "مشكورة وايد ماما أحلام ما تدرين شكثر فرحتيني أحبج".

جديد دوت الخليج بر س قد يهمك ايضاً:

وفي رسالة من أحلام لـ حلا من خلال ستوري الإنستغرام، قالت أحلام تعليقاً على قضية خلاف حلا ووالدتها منى السابر، "أحبج أمي وربي يحميج، الأم هي جنة الدنيا مهما صارخذي رضاها بنتي، واتركيها على الله هو بيحلها من عنده وبيفرجها عليج، دايم أقول لج نبداء من الصفر لا تنسين كلامي لج واللي مش حاسين بالامك في يوم بيحسون بس أمك ثم أمك ثم أمك، أحبج وأنا معاج كالعاده".