هذه الممثلة قهرت بوراك أوزجيفيت!.. وثيقة شاهد

انتصرت النجمة التركية جانسو ديري التي أشتُهرت في الشرق العربي بدوريْ (عائشة) و(سيلا) بمعيار نسب المشاهدات في تركيا، بعدما عادت بعد غياب عبر مسلسل (الخائن) الذي حصد أعلى نسبة متابعة.

جانسو استطاعت أن تبعد بوراك_أوزجيفيت عن المرتبة الأولى، بعدما تصدّر لشهور عن مسلسله (المؤسس عثمان) التاريخي الذي لا يرتقي مطلقًا لمستوى مسلسل (قيامة ارطغرل).

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حصدت النجمة التركية عبر عملها الجديد نسبة ١٢ بالمئة، أما بوراك فـ ١٠ بالمئة، لتصبح حديث الأتراك والصحافيين.

اسمها تصدر لوائح الترند ونال المرتبة الأولى والثانية، أما المفاجأة فكان دخول اسم الشخصية (ايشان) أو (عائشة) التي لعبتها بمسلسل (ايزل) منذ سنوات إلى اللائحة.

لم يسبق لممثلة تركية أن اخترقت الإحصائيات كما فعلت جانسو التي قهرت بوراك وأسقطته.

صحافيون أتراك نقلوا عن بوراك انزعاجه من خسارة الصدارة، لكن مصادر مقرّبة منهم نفت تلك المعلومات.

لكن لا شك أنه منزعج جدًا لسبب لا يعرفه كثيرون منكم.

انخفاض نسب مشاهدة مسلسله وفقدانه المرتبة الأولى، يؤثران على أجره الذي سينخفض قليلًا الآن.

بوراك ينال الأجر الأعلى بين كلّ زملائه، لكنّ كل نجم يتراجع مسلسله أو يسقط أو يُسحب من العرض، يتراجع أجره أيضًا بسبب خوف المنتجين من إمكان فشله للمرة الثانية.

رغم أن جانسو قهرت بوراك الرجل الأول في الدراما التركية اليوم، ومثلها فعلت كثيرات من زميلاتها قبلها، إلا أن أجور الممثلين الرجال حتّى اللحظة لا تزال أعلى بكثير من أجور الممثلات.

تركيا الدولة العلمانية التي أسّسها أتاتورك منذ ١٠٠ عامًا، لا تزال حتّى لحظة كتابة المقال تميل للرجل ولا تطبّق مبدأ المساواة حتّى بالفن!

جانسو وزميلاتها تُظلمن فقط لأنهنّ نساء!