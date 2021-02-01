من هي ياسمينا صالح شبيهة منى فاروق التي أثارت الجدل مؤخرًا؟ (فيديو وصور)

نشرت الفنانة ياسمينا صالح عبر حسابها بموقع “انستجرام”، صورة برفقه الفنان أيمن قنديل أكدت خلالها مشاركته في المسلسل العراقى “الرحلة 69″، المقرر عرضه في رمضان، لم يمر “البوست” مرور الكرام حيث تبادل رواد السوشيال ميديا عدد من صور الفنانة معبرين عن اندهاشهم من تقديمها عمل رمضاني، خاصة وأنها اعتادت على الظهور بملابس مكشوفة ومثيرة.

ويقدم موقع “دوت الخليج” أبرز المعلومات عن الفنانة ياسمينا صالح وعلاقته بالوسط الفني:

اسمها ياسمينا صالح.

تبلغ من العمر 22 عام.

تدرس في معهد الألسن العالي.

أطلق عليها جمهورها شبيهة منى فاروق لتقارب الملامح بينهما.

شاركت بدور صغير في مسلسل “أبواب الشك” بطولة الفنانة لقاء الخميسي وخالد سليم.

طرحت أغنية عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعنوان ” تربية أيده”.

شاركت في فيلم “خسسني شكراً” بطولة نرمين ماهر ومدحت تيخا وإخراج وائل عبد القادر.

لديها 51.7 ألف متابع عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام.