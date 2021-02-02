شاهد – سما المصري وليلة الدخلة وما علاقتها بها

بيروت - أسيل الاحمر - تشجع الرقاصة المصرية سما المصري فريق الأهلي المصري لا فريق الزمالك، واليوم تم تأجيل المباراة بين الفريقين لأسباب لم تعلن عنها، لكنها أرادت اغاظة كل من يشجع الزمالك.

ونشرت فيديو ظهر فيه الممثل المصري أحمد حلمي يرتدي البلوزة الحمراء، وقالت: “طب شحط محط خد فوق وتحت…دا حالي النهارده بنفس الفانله الحمرا دي بعد قرار الأهلي وبيبو النااار.. هنستني ظروف العروسه تخلص وبعدين نعمل الدخله علطول…مفيش حد ابن حلال يسرب لنا جواب الأمن بتأجيل المباراه عشان مانظلمش العروسه ياجدعان ولا ايه”

لم نفهم ما علاقة ليلة الدخلة بمباراة الأهلي والزمالك، وماذا قصدت بها سما.

وكانت، البارحة، أعلنت أنها ستعتبد عن السوشيال ميديا وعن جمهورها، لكنها عادت اليوم وكأنا لم تقل شيئًا.