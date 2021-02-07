((سريع xxl 2019)) فيديو رانيا يوسف الفاضح فضيحة رانية يوسف وخالد يوسف hd khaled youssef & rania youssef 2019 فيديو فضيحة رانيا يوسف وخالد يوسف

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ساند المهندس طارق عزب، زوجته السابقة الفنّانة رانيا يوسف، بعدما انتشر فيديو مسيء، ادّعى من سرّبه أنّه للفنانة المصرية، وعلى رغم تأكد الجميع بأنّه “فيديو مفبرك”، إلا أنّه انتشر في شكل هائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عزب عبر حسابه في “إنستغرام”: “لمّا شخص يخوض في أعراض الناس بالشكل ده والناس تكذب وتروّج للكذب والافتراء يبقى فيه حاجة غلط في المجتمع.. رانيا يوسف فنّانة وإنسانة محترمة وأكبر من انعدام الأخلاق”.
من ناحية أخرى، تقدّم المحامي شعبان سعيد، ببلاغ للنائب العام، وكيلاً عن يوسف، يطلب فيه القبض والتحقيق مع مروّج الفيديو المسيء المنسوب لموكلته “زوراً”.
وقال سعيد، في بلاغه الذي حمل رقم 1226 لسنة 2019 عرائض النائب العام، إن موكلته فوجئت بانتشار فيديو مسيء على مواقع التواصل الاجتماعي، يقال إنّها مع مخرج سينمائي شهير، وذلك خلافاً للحقيقة.
وأضاف: “يظهر في الفيديو شخص غير معروف يؤكد أنّ يوسف هي التي تظهر بالفيديو ويوجّه لها عبارات قذف ويطعن في عرضها”.
بيان صحفي عن مكتب رانيا يوسف :-
مع ازدياد عمليات البحث عبر محركات جوجل حول “فيديو رانيا يوسف وخالد يوسف ” الفاضح يتسائل الكثير ين عن حقيقة هذا الفيديو المسرب .
الامر الذي دفع الفنانة المصرية رانيا يوسف وعبر حسابها الشخصي عبر تويتر باصدار بيان صحفي بخصوص الفيديو المسرب لها مع خالد يوسف قائلة “يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسئ لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات، وأنه لن يتم الاستهانة مع اي شخص او جهة يساعد بنشر اي مواد مسيئة وكاذبة، وسيتم محاسبته قانونيا.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية ،ضجت بفيديو مسرب يدعى أنه للفنانة المصرية رانيا يوسف وخالد يوسف صباح الخميس.
حيث قامت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر بنشر فيديو الجديد المسرب للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف بشكل كبير.
حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو ، ومطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.
يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج .
هذا ويعتذر لكم موقعنا “دوت الخليج” عن نشر هذا الفيديو للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف لما يتضمنه الفيديو من مشاهد مخلة باآداب .
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