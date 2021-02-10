الفضائح تضع منى فاروق والمخرج خالد يوسف في صدارة جوجل

منى فاروق والمخرج خالد يوسف
ووصل كلا من منى فاروق والمخرج خالد يوسف في الصدارة بعد اعترافات منى فاروق وشيما الحاج ، حيث أشارت الاعترافات إلى أن أحدهما متزوجة من مخرج مشهور في إشارة إلى خالد يوسف.
وظهر كلا من منى فاروق والمخرج خالد يوسف وشيما الحاج ، فى الفيديو الإباحي الذي تم تسريبه على عدة مقاطع أحدهم يظهر فيه خالد يوسف ومقاطع أخرى ظهرت فيها منى فاروق وشيما الحاج وهما يرقصان بدون ملابس بطريقة مثيرة، وذلك بتصوير المخرج خالد يوسف، على حسب الاعترافات .
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