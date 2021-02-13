فيلم خالد يوسف ومني فاروق كامل محامي منى فاروق وشيماء الحاج لهذا السبب تم حبسهما ! ( الفيديو الكامل لمني فاروق وشيماء الحاج)

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قال المحامي حسين بكار محامي الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج صاحبتاه الفيديو الإباحي الشهير في مداخلة هاتفية على قناة "الرافدين" مع الإعلامي سعيد حساسين، إنه مندهش للغاية من قرار حبسهما في واقعة الفيديو الإباحي.

وأكدت أن المتهمتين وضحا الصورة كاملة أمام النيابة العامة التي تتعامل معهما بمنتهى الرفق أثناء التحقيق، مبديا اندهاشه من حبسهما لأن الاتهامات الموجه إليهما لا تدينهما، لأنهما متهمتان بترويج أعمال الدعارة بناء على نشر الفيديو، ولكن ليس هناك أي دليل على أنهما من نشرتاه بنفسهما.

وأضاف: "لايوجد هناك أيضا إباحة عرضهما للجميع لأنهما مع زوجهما، وحتى وإن لم يكن هناك زواج، ووقعت علاقة طبيعية بينهما، فليس هناك واقعة ممارسة أو آداب، وأوراق الدعوة لا يوجد بها ما يفيد أنهما نشرتا الفيديو".

وتابع :"هناك تناقض بين محضر الضبط ومحضر التحريات حول ترويج أعمال الدعارة"، مؤكدًا أن "المتهمتين اعترفا خلال التحقيقات أنهما تزوجتا من المخرج خالد يوسف الذي كان متواجد معهما بالفيديو، كما أن الفيديو الإباحي مسجل منذ فترة طويلة جدا".

يذكر أن الإدارة العامة لمباحث الآداب بالقاهرة، ألقت القبض على «منى» و«شيما»، في أماكن إقامتهما بمنطقتي مصر الجديدة، ومدينة نصر، وجرى استئذان النيابة العامة بعد فحص الفيديو من قِبل الجهات الفنية المختصة، والتأكد من أنهما اللتان ظهرتا في المقطع المصور، وألقى القبض عليهما، واستجوابهما بمعرفة ضباط مباحث الإدارة العامة للآداب.