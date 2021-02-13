فيديو منى فاروق وشيماء فديو منى فاروق و خالد يوسف فيديو منى فاروق مع خالد يوسف فيديو منى فاروق الجزء الثالث -- فيديو منى فاروق وشيما مشاهدة فديو منى فاروق .. فيديو منى وشيماء الاصلي

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واستدعت النيابة في مصر، اليوم الإثنين، الفنانتين المصريتين منى فاروق، وشيماء الحاج؛ لمواجهتهما بفيديوهات ”إباحية“ جديدة منسوبة إليهما.

وعلى هامش الاستدعاء أدلت منى فاروق، بأول تصريح لها فاجأت به الجمهور، وهي أن خالد يوسف صديق لوالدها منذ سنوات، عندما كانت هي في سن صغيرة، ثم جمعتها علاقة حب به عندما كبرت، وتزوجته في السر بعلم أهلها ووالدها وشقيقها؛ لأن وضعه الاجتماعي لم يكن يسمح بإعلان الزواج.

وتابعت منى فاروق، أنه بعد انتشار الفيديو الإباحي لها، غادرت المنطقة التي كانت تسكن فيها، بسبب التهديدات، التي تلقتها، كما أن سيارتها تعرضت للتحطيم، وقاطعها أهلها، مضيفة أن والدتها تعرضت لوعكة صحية دخلت بسببها المستشفى، فضلًا عن تسببها في فصل شقيقها من عمله حيث غادر المنطقة التي يسكن فيها أيضًا.

وأضافت: ”أنا كنت هرتبط بشخص كان بيحبني جدًا في الفترة الأخيرة، وحبيته، وعلمني أقرأ قرآن وأصلي، وكنا بنقعد ندعى مع بعض كتير يوميًا في الفترة الأخيرة، وهو كان عايز يرتبط بيا ونسافر ونبعد عن كل الدنيا، وكان عارف كل حاجة، ومش عارفة هو دلوقتي سابني ولا لا“.