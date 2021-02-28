فيديو منى الغضبان مع خالد يوسف

متابعات / دوت الخليج/ لا تزال النيابة العامة المصرية تتحفظ على مجريات التحقيق بحق الفيديوهات المسربة للمخرج والنائب المصري خالد يوسف ، بعيداً عن وسائل الاعلام ، حيث قامت مؤخراً بتمديد فترة حبس كل من منى فاروق وشيماء الحاج لـ 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية .

كما وتقوم أيضاً باجراء تحقيق مكثف مع سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان على خلفية تسريب فيديوهات لها مع خالد يوسف ، حيث لم يتم اصدار الحكم النهائي في القضية .

وأدلت منى الغضبان باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر، مؤكدة أنها هي بالفعل مَن ظهرت في الفيديو الإباحي مع المخرج خالد يوسف، والذي أعقب فضيحته الجنسية مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج.

وذكرت أنَّها تعرَّفت على المخرج الشهير في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيًّا.

وأكدت أنّه تمَّ تصويرها بمعرفة المخرج الشهير، التي كانت متزوجة به في وقت تصوير الفيديو زواجًا عرفيًّا عام 2010.

وأضافت، أنَّ المخرج الشهير وعدَها بتقديمها كوجهٍ فنّي في عملٍ سينمائي جديد، ولم تعلم أنَّه يقوم بتصويرها خلال إقامة العلاقة الجنسية بينهما، داخل شقته.

يذكر أن النيابة العامة المصرية ألقت القبضر خلال شهر فبراير الماضي على كل من منى الغضبان ومنى فاروق وشيماء لحاج ورنا هويدي والراقصة كامليا على خلفية تسريب فيديوهات اباحية لهم مع مخرج والنائب في البرلمان المصري خالد يوسف ، فيما لم يتم اصدار حتى اللحظة اي مذكرة بحق خالد يوسف أو استدعاء .