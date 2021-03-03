منى فاروق تُعرّض محمد رمضان لهجومٍ لاذعٍ لهذا السبب!

متابعة دوت الخليج - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت إحدى الصفحاتُ المهتمةُ بالمشاهير، عبر "إنستغرام"، صورةً جمعت الفنان المصري محمد رمضان بالفنانة منى فاروق، التي تم تسريب فيديو فاضح لها، ظهرت به قبل أيام مع الممثلة شيما الحاج والمخرج خالد يوسف، والذي انتشر عبر شبكات الإنترنت بسرعة البرق.

وتعرّض "رمضان" لانتقاداتٍ لاذعةٍ وهجومٍ شديدٍ، لمجرّد تواجده معها في الصورة، بعد الفضيحة المدوية التي تعرّضت "فاروق" لها، حيث بدا على الصورة أنها حديثة، وأثارت التساؤلات حول هل يجمعها عمل جديد بالفنان محمد رمضان؟.

جديرٌ بالذكر أن الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، ظهرتا في الفيديو وهما ترقصان بملابس جريئة وفاضحة، الأمر الذي أثار غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمحاسبتهما قانونًا، على الرغم من أن الفيديو ليس بجديد إلا أنه انتشر مؤخرًا.

وشاركت منى فاروق في عدّة أعمال درامية مصرية خلال الفترة الماضية، منها "الأب الروحي"، و"رحيم" و"ظل الرئيس"، فيما شاركت شيما الحاج في فيلم "سالم أبو أخته" ومسلسل "خيانة عصرية".