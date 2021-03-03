كتب ياسر ابراهيم - الخميس 24 يناير 2019 02:28 مساءً - خالد يوسف يوضح حقيقة الفيديو الإباحي مع منى فاروق وشيماء الحاج

بعد أن كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن زواجها السري من المخرج المصري وعضو البرلمان خالد يوسف، انتشر مقطع فيديو إباحي للمخرج مع الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج.

وأكد المخرج خالد يوسف، أن كل ما يحدث معه في هذه الأوقات هي عبارة عن حملة ممنهجة وممولة لتشويه صورته بسبب تواجده في البرلمان المصري، وترك تعليقًا عبر حسابه على موقع فيسبوك وقال: " ونحن على أعتاب الاحتفال بعيد ثورة 25يناير، التي كانت موجتها الأعظم في 30 يونيو، ويشرفني أن أكون واحدًا من المشاركين في هاتين الموجتين، ويعتبرني البعض واحدًا من رموزها الواجب تشويههم". وفقاً لما أورده موقع "البوابة"

وأضاف: "وبالفعل تأتي هذه الذكرى في توقيت أتعرض فيه لحملة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهي بكل السبل، بدأت منذ دخولي مجلس النواب واستمرت حتى الآن، وإن هذه الحملة لا تهز لي شعرة، ولن تثنيني عن مواقفي، لأنني أؤمن بأننا دولة قانون".

واختتم: "أطالب أجهزة الدولة المعنية بالتحقيق وحسم البلاغات التي تقدمت بها عدة مرات، والتي من شأنها الكشف عن من هم الذين يقومون بنشر وتداول هذه المواد، ومن يقف خلفهم بالتمويل، وما هي أغراضهم".

ويشهد الشارع المصري حالة غضب شديد، في أعقاب تسريب مقطع فيديو إباحي على نطاق واسع للمخرج خالد يوسف برفقة كل من منى فاروق وشيماء الحاج، فيما أكد البعض أن الأشخاص الظاهرين في الفيديو هم فعلا المخرج المصري والممثلتان.