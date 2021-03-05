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شاهد – تسريب فيديو خالد يوسف ورنا هويدي كاملاً

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بيروت - أسيل الاحمر - تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انصرفوا لنشاطات تخص خالد يوسف، مقطع فيديو إباحي للمذيعة المصرية رنا هويدي مع المخرج المصري خالد يوسف.

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سارعت إدارة موقع الفيسبوك إلى حذف المقطع بعد ساعات قليلة من انتشاره، خصوصاً وأنه يعتبر اخترقاً للخصوصية، وتمنع إدارة الشبكة الاجتماعية الترويج لمثل هذه الفيديوهات.

حتى الآن لا تزال رنا داخل محبسها على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمة فيها بالترويج لفعل فاضح من خلال ظهورها في مقاطع إباحية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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