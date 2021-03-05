مشاهدة كاملة: أول فنان يُعلق على فيديو منى فاروق وخالد يوسف

بعد أن أثار فيديو منى فاروق وشيماء الحاج الذي نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا "توتير" بشكل واسع، قام الفنان المصري شريف رمزي، يوم الاثنين 28 يناير 2019، بالتعقيب على الشائعات التي أثيرت حول صديقه المخرج خالد يوسف.

وقال شريف رمزي إن كل ما يقال ويثار عبر مواقع التواصل غير مقبول، مضيفا : "إنّ الله حليم ستار، ومن ستره الله لا نفضحه”.

ولفت إلى أنه لا يحق لأحد التعرض للحياة الشخصية للناس دون دليل، موضحا أنه "يجب الستر وعدم الفضح حال كان هناك مشكلة".

وذكر أنه "صديق شخصي للمخرج خالد يوسف، وأنه لا يستطيع التأكد مما يثار من أخبار متداولة بشأن الواقعة".

واعتبر أنه "من خلال ردود فعل وثبات المخرج خالد يوسف يتضح أن ما أثير غير صحيح”.

وانتشر تسجيل مصور عبر موقع يوتيوب يظهر الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، وهما ترقصان بملابس غير محتشمة، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمحاسبتهما قانونًا، على الرغم من أن الفيديو ليس بجديد إلا أنه انتشر مؤخرًا.

وأصبحت منى فاروق وشيماء الحاج حديث غالبية المتابعين في مصر وربما الوطن العربي، خاصة وأن الفيديو الفاضح نشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل.