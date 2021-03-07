شاهد: علا غانم ضحية خالد يوسف الجديدة (لقاء قديم)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مسرب زاعمين بأنه يعود للفنانة المصرية علا غانم مع المخرج المصري خالد يوسف.

وأثار الفيديو المسرب موجة جدل كبير، حيث انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى قسمين قسم من شجب واستنكر وطالب بمحاسبة علا غانم وخالد يوسف، والجزء الآخر تساءل عن حقيقة هذا الفيديو، فيما أوضح آخرون أن الفتاة التي تظهر في الفيديو هي الراقصة كاميليا وليست علا غانم .

وفي وقت سابق، أكد مصدر مصري أن المخرج خالد يوسف فقد حاسوبه الشخصي الأمر الذي أدى لانتشار هذه الفيديوهات وتسريبها إلى مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة. وفق "الخليج"

يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع عدة من الفنانات، منهن منى فاروق وشيماء الحاج ورانيا يوسف.