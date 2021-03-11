شاهد – تسريب صور لمذيعة الأم بي سي أثناء معاشرتها خالد يوسف من الخلف

بيروت - أسيل الاحمر - لا تزال فضيحة المخرج المصري خالد يوسف، تشغل ملايين المصريين والعرب، بعد تسريب مقاطع إباحية له مع الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج عقبها تسريب لجملة من الفيديوهات مع شخصيات مختلفة.

5 نساء تم القاء القبض عليهن في قضية خالد يوسف، وآخرهن كانت مذيعة الـ MBC السابقة رنا هويدي، وألقي القبض عليها أثناء محاولتها الهروب من مصر بعد معرفتها بأن اسمها جاء في التحقيقات.

اقرأ: مذيعة الـ أم بي سي في فيلم جنسي مع خالد يوسف – صور

من مطار القاهرة نقلت رنا هويدي إلى النيابة العامة للتحقيق معها، واعترفت بأنها تزوجت عرفياً من خالد يوسف الذي وعدها بدور بطولة في أحد الأفلام، وجاءت اعترافاتها مطابقة لإعترافات كل من منى فاروق، شيماء الحاج ومنى الغضبان.

اقرأ: اعترافات رنا هويدي للنيابة في قضية خالد يوسف

وأثناء توادجدها في النيابة العامة، سرب أحدهم صورة لها أثناء ممارستها للجنس مع خالد يوسف ومن غرفة نومهما.