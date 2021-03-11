شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من منى فاروق بعد الفيديو “الإباحي” مع خالد يوسف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة المصرية “منى فاروق” لأول مرة، بعد التسريب الفاضح الذي ظهرت به قبل أيام مع الممثلة شيما الحاج والمخرج خالد يوسف، والذي انتشر عبر الشبكة العنكبوتية.

وأوضحت فاروق عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام“، أنها “لا تملك سوى حساب واحد، وأن ما ينقل على لسانها عبر أي مواقع هي غير مسؤولة عنه”.

وسادت حالة من الغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، من سلوك الممثلتين والمخرج يوسف، الذي انتقد كثيرون لجوءه المتكرر للإباحية في تصوير أفلامه السينمائية.

جدير بالذكر أن منى فاروق شاركت في عدة أعمال درامية مصرية خلال الفترة الماضية، منها “الأب الروحي”، و”رحيم” و”ظل الرئيس”، فيما شاركت شيما الحاج في فيلم “سالم أبو أخته” ومسلسل “خيانة عصرية”.



