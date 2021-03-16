قرار جديد حول قضية منى الغضبان مع خالد يوسف

أصدرت محكمة مدينة نصر، قراراً بتجديد حبس سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية المنسوبة إليها حول الفيديوهات الإباحية المُسربة مع المُخرج خالد يوسف.

ووفقاً لموقع "البوابة"، اعترفت مني الغضبان مسبقاً، خلال التحقيقات أنها كانت متزوجة عرفيًا من المخرج خالد يوسف.

وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليها بتهمة الفسق والفجور والفعل الفاضح، وبعد قرار تمديد الفترة تم ترحيل الغضبان إلى سجن النساء.

ويذكر أن قضية الفيديو الإباحي طالت أيضاً الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، لتلحق بهم الإعلامية المصرية رنا هويدي.