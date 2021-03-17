بالصور - زج اسم منة شلبي في قضية فيديوهات خالد يوسف.. شاهدوا رد فعلها

فيما لا تزال المعلومات متناقضة والتحقيقات مستمرة في قضية الفيديوهات الاباحية بين الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج وربط الامر بمخرج شهير، وتتجه اصابع الاتهام على خالد يوسف، زج البعض اسم الفنانة منة شلبي في هذه القضية بسبب علاقة الحب التي كانت تجمع بينها وبين الاخير.

ورغم الشائعات والاحاديث الكثيرة التي زجت باسم شلبي في قضية المقاطع المنتشرة، الا انها نجحت في تجاهل ما يقال بشكل كامل، ونجحت في استكمال نجاحاتها وحياتها مع صديقاتها بشكل طبيعي.

واحتفلت الممثلة المصرية اخيرا بين صديقاتها حلا شيحا وايناس الدغيدي وعمتها الاعلامية بوسي شلبي بتكريمها في مهرجان "أسوان للأفلام القصيرة"، والذي يعتبر من أهم المهرجانات في الوطن العربي.

وبدت في المقاطع والصور التي انتشرت من اللقاء النسائي في غاية الراعة والسعادة، متجاهلة كل الاخبار التي انتشرت حول علاقتها السابقة بيوسف والتي انتهت بالخطوبة ولكن سرعان ما تخلصت منه واعلنت انتهاء العلاقة بينهما.

وشاركت متابعيها على تطبيق "انستغرام" بمجموعة من الصور العفوية وأكدت في تعليق أن "السعادة في سهرة مع البنات".

