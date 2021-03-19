منى فاروق : حملة توعية للمواطنين لتسريع جمع السلاح وعقوبات رادعة للعربات غير المقننة

قالت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام والناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لجمع السلاح “منى فاروق” ، إن عمليات جميع السلاح مستمرة، داعية لحملة توعوية للمواطنين لتسريع عملية جمع السلاح الذي بوجوده سيساعد في العمليات الإجرامية بجميع الولايات.
وأكدت الوزيرة ، حسب صحيفة المجهر،أن الجمارك ووزارة المالية قامتا بإلغاء الغرامة بنسبة (5%) على العربات غير المقننة لإتاحة الفرصة لها لتقنينها وفي حال عدم التقنين ستتعرض لعقوبات رادعة.
مشيراً إلى أن هناك وفوداً ستتحرك لـ(8) ولايات (شمال وغرب كردفان وولايات دارفور الخمس وولاية كسلا) للتوعية الإعلامية والتثقيف لجمع السلاح بطريقة سهلة وحضارية.