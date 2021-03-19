منى فاروق : حملة توعية للمواطنين لتسريع جمع السلاح وعقوبات رادعة للعربات غير المقننة

قالت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام والناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لجمع السلاح “منى فاروق” ، إن عمليات جميع السلاح مستمرة، داعية لحملة توعوية للمواطنين لتسريع عملية جمع السلاح الذي بوجوده سيساعد في العمليات الإجرامية بجميع الولايات.

وأكدت الوزيرة ، حسب صحيفة المجهر،أن الجمارك ووزارة المالية قامتا بإلغاء الغرامة بنسبة (5%) على العربات غير المقننة لإتاحة الفرصة لها لتقنينها وفي حال عدم التقنين ستتعرض لعقوبات رادعة.