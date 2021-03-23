أهم الاخبار

شاهد – سما المصري و”صدرها كله برا”!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

بيروت - أسيل الاحمر - لا تزال الراقصة الاستعراضية ، تمارس فجورها وقلة تهذيبها عبر السوشيال ميديا دون توقف.

سما نشرت صورة جديدة، أظهرت فيها صدرها بشكل مستفز ووقح، وعلقت قائلة: (بقولكم ايه….انا هاعمل نقابه الشحاتين وهكون انا نقيبه الشحاتين وهاطلع اشحت في إشارات المرور وتحت الكباري وحسنه قليله تمنع بلاوي كتيره وكده….هات قرش باه⁦ ياعم…مين هينضم للنقابه؟).

سما تحرض على الفسق والفجور، وتشجع على الإثارة والإغراء، ورغم أننا نحاول دائمًا الإبتعاد عن أخبارها الرخيصة، إلا أن أفعالها وما تنشره يوميًا يستفزنا كثيرًا.

سما المصري وصدرها برا
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا