ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية بعد الفيديو الفاضح لها معلومات لا تعرفونها عن منى فاروق وهكذا ورطت محمد رمضان ومحمد حماقي مايا رعيدي تكشف مشاريعها المقبلة وماذا قالت عن ميرا طفيلي؟ خاص الفن- مرافقو تامر حسني يعتدون على صحافي زميل في لبنان وسعيد الماروق لا يهتم ممثل خليجي يثير الجدل بوضع الذهب على وجهه- بالفيديو بلقيس تثير إعجاب الجمهور بتكلمها اللغة الصينية! – بالفيديو سمير غانم يثير الجدل بتقبيله نيللي في عيد ميلادها.. بالفيديو الفن يكشف حقيقة إطلالة ماريا كاري الجريئة في السعودية- بالصورالمزيد

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفيديو الفاضح هكذا ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي.. ومرافقو تامر حسني... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

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