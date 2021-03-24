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فضيحة جديدة تهز الوسط الفني المصري .. حامل قبل الزواج !

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فنون - 19/03/2019 11:10

دوت الخليج - هزّت فضيحة جديدة الوسط الفني المصري قبل أن يستفيق من وقع صدمة فيديوهات المخرج وعضو مجلس الشعب خالد يوسف مع الفنانات منى فاروق وشيما الحاج والتي أثارت جدلا كبيرا .

وقالت مصادر فنية إن الفنانة المصرية ريهام حجاج والتي ظهرت مؤخرا في إحدى الحفلات مع صديقاتها كشفت لهن بعد أن لاحظن بطنها المنتفخ أنها حامل  . 

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يشار أن ريهام حجاج ارتبطت بطليق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وأنها تستعد لإقامة حفل زفاف بعد أن تنتهي من تصوير آخر آعمالها , 

وتناقلت وسائل اعلام مصرية خبر حمل ريهام حجاج غير ان الفنانة التزمت الصمت ولم تُعلّق حتى اللحظة , .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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